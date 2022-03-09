Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская

Женщина скончалась на 90-м году жизни.

Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская. Информацию об этом в среду, 9 марта, опубликовали на сайте Союза кинематографистов России.

Заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Веселовская скончалась на 90-м году жизни.

«6 марта 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», — говорится в сообщении.

Нина Веселовская известна по картинам «Хождение по мукам» и «Шестое июля».