В Краснодарском крае простились с выпускником десантного училища, погибшем на Украине
Майор Алексеем Ильницкий окончил Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Ранее участвовал в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. «При выполнении специальной операции по демилитаризации Украины трагически погиб в неравном бою», — говорится в сообщении.
В Краснодарском крае простились с выпускником десантного училища, погибшем на Украине. Об этом сообщает администрация Каневского район.
Майор Алексеем Ильницкий окончил Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Ранее участвовал в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.
«При выполнении специальной операции по демилитаризации Украины трагически погиб в неравном бою», — говорится в сообщении.
Военного посмертно наградили Орденом Мужества.