В Краснодарском крае простились с выпускником десантного училища, погибшем на Украине

Майор Алексеем Ильницкий окончил Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Ранее участвовал в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. «При выполнении специальной операции по демилитаризации Украины трагически погиб в неравном бою», — говорится в сообщении.