В рязанских дворах заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД
В Рязани в воскресенье, 6 марта, заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД. В разных районах также работают кинологи. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.
В Рязани в воскресенье, 6 марта, заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД. В разных районах также работают кинологи. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.
«Тормозят всех. Меня тоже тормознули… Все документы пересмотрел, машину взглядом просканировал. Что-то ищут или кого-то. Говорят, сегодня какой то особый рейд, штук пять машин ДПС встретил», — сообщил автор поста в группе