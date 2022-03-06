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В рязанских дворах заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД
В Рязани в воскресенье, 6 марта, заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД. В разных районах также работают кинологи. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.

В Рязани в воскресенье, 6 марта, заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД. В разных районах также работают кинологи. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.

«Тормозят всех. Меня тоже тормознули… Все документы пересмотрел, машину взглядом просканировал. Что-то ищут или кого-то. Говорят, сегодня какой то особый рейд, штук пять машин ДПС встретил», — сообщил автор поста в группе ПУВР «ВКонтакте».