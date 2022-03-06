В рязанских дворах заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД

В Рязани в воскресенье, 6 марта, заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД. В разных районах также работают кинологи. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.

В Рязани в воскресенье, 6 марта, заметили патрульные машины и сотрудников ГИБДД. В разных районах также работают кинологи. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.