В рязанских аптеках рассказали о росте цен на лекарства

В конце февраля гендиректор рязанской аптечной сети Александр Миронов заявил о повышении цен на импортные лекарства. В пятницу, 4 марта, корреспондент РЗН. инфо посетил рязанские аптеки, и узнал, как изменились цены за неделю.

В конце февраля гендиректор рязанской аптечной сети Александр Миронов заявил о повышении цен на импортные лекарства. В пятницу, 4 марта, корреспондент РЗН. инфо посетил рязанские аптеки, и узнал, как изменились цены за неделю.

«Цены на лекарства за последнее время выросли. Конечно, на каждый препарат по-разному, в зависимости от поставщика. У нас уже были случаи, когда покупатели закупались лекарствами на месяцы вперед», — рассказал фармацевт аптеки «Ригла».

Провизор аптеки «62 плюс» отметила, что «накануне пришла переоценка на 60 листов». Также информацию о повышение цен подтвердили фармацевты аптек «Фарма», «Максавит» и «Будь здоров». «Люди всегда брали по несколько пачек каждого препарата, поэтому в плане ажиотажа сейчас ничего не изменилось», — рассказали провизоры.

Однако некоторые покупатели не сдерживают своих эмоций по поводу повышения цен и спроса на лекарства от людей. «Цены, конечно, стали… 1700 рублей за 30 таблеток, которые приходится принимать каждый день — это жесть», — поделилась покупательница.

«Я не понимаю людей, которые, как угорелые, бегут сразу все скупать. Цены растут, но это происходит на протяжении всей нашей жизни. Все равно через пару месяцев им придется купить препарат уже с повышенной ценой. Зачем создавать ажиотаж», — заявила пенсионерка в аптеке.

Ранее рязанский минздрав назвал фейком информацию о нехватке лекарств. Кроме того, по словам фармацевтов в аптеках, пока задержек или отсутствие препарата на складах не было.