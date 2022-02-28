Эксперт рассказал о повышении цен на импортные лекарства

По словам эксперта, через 2-3 недели цена на импортные препараты может увеличиться от трех до 12 процентов.

Генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов сообщил РЗН. инфо о повышении цен на импортные лекарства.

По его словам, ситуация последних дней отразилась на лекарственном рынке страны. Миронов отметил, что ценник на импортные лекарства поползет вверх и разница составит от трех до 12%.

«С пятницы многие дистрибьюторы тормозили отгрузки для проведения переоценки. Речь идет только об импортных препаратах, не из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Пока все аптеки сильно закупились данным ассортиментом и именно из-за этого на дистрибьюторах возник дефицит», — рассказал Миронов.

Гендиректор аптечной сети считает, что в ближайшие 2-3 недели проблем не должно возникнуть. В некоторых аптеках товары будут в избытке, где-то меньше.

«На прошлой неделе мы сделали запасы данных препаратов на лишние 30 млн рублей, поэтому месяц точно без подпитки сможем обеспечивать. А дальше зависит от импортеров. Если смогут решить проблему логистики и возможности оплаты за рубеж — все будет хорошо. Не смогут — будет плохо. Пока мы в ожидании», — заключил Александр Миронов.

Напомним, ранее рязанский минздрав сообщил, что в соцсетях появилось много ложных сообщений о нехватке лекарств и трудностях в их поставке.