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В Воронеже 16-летний подросток покончил с собой из-за интим-видео
Трагедия произошла еще в декабре прошлого года, но подозреваемого в преступлении задержали лишь накануне, 30 марта.

В Воронеже 16-летний подросток покончил с собой. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил telegram-канал Baza.

Трагедия произошла еще в декабре 2021 года. Незадолго до случившегося десятиклассник познакомился в интернете с девушкой. Спустя время она попросила его прислать интим-видео, после которого начался шантаж подростка.

Позже следователи выяснили, что парня шантажировала не девушка, а мужчина из Ростовской области. Он требовал от школьника 2500 рублей и угрожал, что разошлет интим-ролик всем знакомым парня. После этого подросток покончил с собой.

Злоумышленника задержали лишь 30 марта 2022 года. На него возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Если его вину докажут, мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.