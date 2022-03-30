Начальник Шацкой ГИБДД Евгений Ферапонтов попался на взятке

Сообщается, что майора полиции задержали на прошлой неделе.

Начальник ОГИБДД МОМВД России «Шацкий» Евгений Ферапонтов попался на взятке. Об этом в среду, 30 марта, РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

По его словам, майора полиции задержали на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом».

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области и региональном управлении ФСБ от комментариев отказались.