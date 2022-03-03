В Мытищах в массовой драке убили 21-летнего парня

Во дворе одного из домов по улице Мира произошла массовая драка, в ходе которого участники конфликта достали ножи.

В подмосковных Мытищах убили 21-летнего парня. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил telegram-канал 112.

Конфликт произошел накануне вечером в среду, 2 марта. Во дворе одного из домов по улице Мира произошла массовая драка, в ходе которого участники конфликта достали ножи. Прибывшие полицейские обнаружили тело 21-летнего парня с колотым ранением грудной клетки. Еще пять человек с различными травмами обратились за медпомощью.

В настоящее время следователи ищут участников конфликта и устанавливают причины произошедшего.