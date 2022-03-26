Мошенница обманула рязанку при продаже смартфона онлайн

Жительницу Рязани обманули во время покупки мобильного телефона в интернете. Преступление раскрыли полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жительницу Рязани обманули во время покупки мобильного телефона в интернете. Преступление раскрыли полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

38-летняя рязанка решила купить мобильный телефон. В соцсети она увидела выгодное предложение о продаже новой модели по невысокой цене. Женщина связалась с продавцом, и та сообщила, что отправит телефон посылкой после внесения предоплаты — 10 000 рублей. Покупательница перевела деньги по указанным реквизитам. Спустя время продавщица перестала выходить на связь и товар не отправила.

Полицейские установили причастность к мошенничеству 24-летней жительницы Александро-Невского района.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители просят рязанцев быть осторожными при совершении покупок через интернет.