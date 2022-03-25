Путин рассказал, почему на Западе «отменили» Джоан Роулинг

По его словам, Роулинг отменили из-за того, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод.

Президент Владимир Путин назвал причину, почему на Западе отменили детскую писательницу Джоан Роулинг. Его слова в пятницу, 25 марта, привели РИА Новости.

По его словам, Роулинг отменили из-за того, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод.

«Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что сегодня точно также пытаются отменить «целую тысячелетнюю страну» и народ.