Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

«Черный котенок»

В рязанском «Дворце молодежи» 26 и 27 марта состоится фестиваль детского танца «Черный котенок» — мероприятие, которое по праву можно назвать культовым и полюбившимся не только рязанцам, но и многочисленным гостям и конкурсантам. В этом году в программе заявлено восемь номинаций в которых принимают участие детские коллективы Рязани и Рязанской области. Среди них: современный танец, народно-стилизованный танец, малые формы, духовное наследие, уличный танец, танцевальное шоу, эстрадно-спортивный танец, эстрадный танец. Начало конкурсных программ 26 и 27 марта — в 12 часов.

Выступление рязанского народного хора

В концертном зале рязанской филармонии 26 марта выступит рязанский народный хор. Любимец рязанской публики, коллектив на этот представит программу, название который наиболее точно отражает его направленность — «Песня русская». В концерте прозвучат народные песни Рязанской области, а также произведения на стихи Сергея Есенина. Начало в 17 часов.

«Черное и белое»

В культурном пространстве Fabrika 26 марта состоится сольный концерт поэтессы Елены Корнеевой с программой «Черное и белое». Зрителей ждет встреча с чувственной поэзией, пропитанной мистикой и любовью с музыкально окрашенным фоном. Начало в 16 часов.

Концерт-лекция «Музыка эпохи классицизма»

В кафе-клубе «Старый парк» 26 марта состоится весьма необычный концерт-лекция под названием «Музыка эпохи классицизма». Квинтет рязанских музыкантов исполнят произведения В-А. Моцарта, А. Сальери, Й. Гайдна, К-Г. Глюка и других великих композиторов XVIII века. Также зрителям расскажут б этой удивительной эпохе, ее культуре и о жизни великих авторов, которые творили 300 лет назад. Начало концерта в 19 часов.

Концертом группы Digimortal

В клубе Old Tattoo Bar 26 марта выступит с сольным концертом группа Digimortal — одна из наиболее интересных «тяжелых» групп современного российского рока. Поклонников ждет новая концертная программа «Тонкий лед», впитавшая в себя всю 18-летнюю историю группы. Музыканты порадуют публику мощнейшим сетом из самых громких хитов, тщательно отобранных со всех 7-ми альбомов. Некоторые композиции прозвучат впервые. Начало после 19 часов.

Большой театральный капустник

В концертном зале рязанской филармонии 27 марта состоится большой театральный капустник — традиционный праздник, приуроченный ко Дню театра, в котором примут участие все театральные коллективы Рязани. В этом году все зрители попадут в единый центр театрализации, где лучшим лекарством от всех болезней признано искусство, которое не только укрепит иммунитет, но и закалит характер. Гостей праздника ждут актуальные шутки, удивительные истории, неожиданные повороты сюжета, интересные гости и любимые артисты. Начало в 18 часов.