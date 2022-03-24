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МВД отменило плановые проверки бизнеса
Поручение дал первый замглавы ведомства Александр Горовой. Он заявил, что МВД не будет проводить проверки, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности.

МВД отменило плановые проверки бизнеса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Поручение дал первый замглавы ведомства Александр Горовой. Он заявил, что МВД не будет проводить проверки, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности.

По его словам, решение приняли по поручению ю руководства страны для минимизации административного давления на малый и средний бизнес. Другие проверки необходимо согласовать с надзорными органами.