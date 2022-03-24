ФПК «Инвест» провел лыжный фестиваль в рязанском биатлонном комплексе «Алмаз»

В рамках соревнований прошел детский масс-старт на 500 метров, женский масс-старт — 1 км и мужской масс-старт — 2 км. Семьи участников поучаствовали в семейной эстафете и поборолись за призовые места.

В субботу, 19 марта, в биатлонном комплексе «Алмаз» прошел лыжный фестиваль в рамках XI спартакиады холдинга ФПК «Инвест».В соревнованиях участвовали более 150 участников команд от компаний холдинга — « Барс », « Инвест », « КожПромМебель », « Русская кожа », « Теплоприбор », « Точинвест ».

В рамках соревнований прошел детский масс-старт на 500 метров, женский масс-старт — 1 км и мужской масс-старт — 2 км. Семьи участников поучаствовали в семейной эстафете и поборолись за призовые места.

Церемонию открытия посетил президент холдинга Игорь Коськин. Он пожелал участникам радости, общения и спорта.

Также на церемонии присутствовали депутат рязанской гордумы, председатель совета директоров ГК «Теплоприбор» Галина Трушина, депутат гордумы, директор по правовым вопросам ООО ФПК «Инвест» Елена Акимкина и депутат рязанской гордумы, председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов.

«Сегодня победит дружба! Я желаю вам отличного настроения, мирного солнечного неба, и, конечно же, крепкого здоровья», — сказала Галина Трушина.

Елена Акимкина отметила, что сотрудников «Инвеста» объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Кроме спортивных забегов, участники соревнований провели флешмоб в поддержку российских военных на передовой. Момент попал на видео .

«Сохранять любовь к тому, что мы делаем, к стране, в которой живем. Растить с любовью и преданностью к своей стране наших детей» — обратилась к участникам и коллегам Юлия Рулева, помощник президента холдинга ФПК «Инвеста» по HR и корпоративным коммуникациям.

Следующие соревнования в рамках XI спартакиады среди сотрудников холдинга ФПК «Инвест» состоятся по таким видам спорта, как баскетбол, мини-футбол, волейбол и нормам ГТО.