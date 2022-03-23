В Нижнем Новгороде убили владельца медицинской компании, его жену и двоих детей
У всех четырех ножевые ранения. На месте работают криминалисты.
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек. Об этом в среду, 23 марта,
Установлено, что погибший глава семейства — владелец медицинской компании «Медстом» Василий Мельников. Его тело обнаружили рядом с женой и двумя детьми в собственной квартире по улице Минина.
У всех четырех ножевые ранения. В настоящее время на месте работают криминалисты.
Компания «Медстом» занимается поставками лабораторного оборудования и расходных материалов для лабораторий.