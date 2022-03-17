Рязанцам рассказали, как узнать номер лицевого счета. Разъяснение дала пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».
В компании напомнили, что в настоящее время на сайте «Межрегионгаза» появилась возможность поиска лицевого счета для оплаты газоснабжения по лицевому счету МП «КВЦ». Для этого достаточно перейти
Оплатить услугу газоснабжения можно в кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань», через
Также оплатить услуги газоснабжения можно через:
— АБ «Россия»;
— ФГУП «Почта России»;
— ООО ЦОКП;
— ООО «Управдом»;
— Прио-Внешторгбанк (ПАО);
— ООО «Живаго банк»;
— Сбербанк России (ПАО);
— Интернет система Сбербанк-Онлайн;
— ПАО РЭСК.
Рязанцам напомнили, что при оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России
Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.