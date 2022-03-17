Рязанцам рассказали, как узнать номер лицевого счета

На сайте «Межрегионгаза» появилась возможность поиска лицевого счета для оплаты газоснабжения по лицевому счету МП «КВЦ». Для этого достаточно перейти по ссылке.

Рязанцам рассказали, как узнать номер лицевого счета. Разъяснение дала пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

В компании напомнили, что в настоящее время на сайте «Межрегионгаза» появилась возможность поиска лицевого счета для оплаты газоснабжения по лицевому счету МП «КВЦ». Для этого достаточно перейти по ссылке .

Оплатить услугу газоснабжения можно в кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань», через личный кабинет или через приложение «Мой газ». Оплата пройдет без комиссии.

Также оплатить услуги газоснабжения можно через:

— АБ «Россия»;

— ФГУП «Почта России»;

— ООО ЦОКП;

— ООО «Управдом»;

— Прио-Внешторгбанк (ПАО);

— ООО «Живаго банк»;

— Сбербанк России (ПАО);

— Интернет система Сбербанк-Онлайн;

— ПАО РЭСК.

Рязанцам напомнили, что при оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т. д. ) может взиматься комиссия в соответствии тарифами, установленными данными организациями.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.