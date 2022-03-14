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«Межрегионгаз» объяснил очередь в рязанском отделении
Ситуацию РЗН. инфо прокомментировали в пресс-службе компании.

Компания «Газпром межрегионгаз Рязань» объяснила очередь в одном из отделений. Ситуацию РЗН. инфо прокомментировали в пресс-службе компании в понедельник, 14 марта.

«С 6 марта 2022 года временно приостановлена оплата за газ через Муниципальное предприятие г. Рязани „Кустовой вычислительный центр“ (далее — КВЦ). В связи с этим увеличилась нагрузка на работу филиала на ул. Семашко и, как следствие, возросло время ожидания приема посетителей. Чтобы сократить очереди, в филиале открыты дополнительные кассы по приему платежей, абонентам помогают консультанты», — прокомментировали в компании.

Также в «Межрегионгазе» добавили, что узнать номер своего лицевого счета для оплаты за газ можно не только в филиалах компании, но и по телефонам 290-208, 290-029, 290-168, 290-169, 290-170, 290-171, 290-172, 290-173.

Кроме того, оплатить счета за газ можно через личный кабинет на сайте компании https://ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet, через приложение «Мой газ» или в следующих отделениях:

— АБ «Россия»;

— ФГУП «Почта России»;

— ООО ЦОКП;

— ООО «Управдом»;

— Прио-Внешторгбанк (ПАО);

— ООО «Живаго банк»;

— Сбербанк России (ПАО);

— Интернет система Сбербанк-Онлайн;

— ПАО РЭСК.

Рязанцам напомнили, что при оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии тарифами, установленными данными организациями.

В настоящее время компания решает вопрос о возобновлении приема платежей за газ в КВЦ.

Ранее рязанцы засняли очередь в отделение «Межрегионгаза».