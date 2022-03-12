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«ВКонтакте» запустит инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса
Соцсеть «ВКонтакте» запустила направление поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании в субботу, 12 марта.

Соцсеть «ВКонтакте» запустила направление поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании в субботу, 12 марта.

«Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы. Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе „ВКонтакте“ для бизнеса», — говорится в тексте.

На платформе «Бизнес «ВКонтакте» предпринимателям уже доступны все необходимые инструменты, чтобы запустить и развивать свое дело. Достаточно создать сообщество и добавить информацию о товарах и услугах. Также страницу можно бесплатно преобразовать в собственный сайт с помощью специального конструктора.

Платежи принимаются с помощью сервиса VK Pay, который работает с картами российских банков. Предприниматели могут подключить доставку товаров по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Кроме того, соцсеть дополнительно усилила службу поддержки.