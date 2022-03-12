Банк России отменит торги на Московской Бирже с 14 по 18 марта

Банк России на период с 14 по 18 марта не будет проводить торги на Московской Бирже в секции фондового рынка, кроме режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

Банк России на период с 14 по 18 марта не будет проводить торги на Московской Бирже в секции фондового рынка, кроме режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ. Об этом сообщили в пресс-службу Банка России обязательна.

Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00.