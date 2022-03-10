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В центре Рязани заметили валютчиков
Они стояли у дверей банков и предлагали посетителям организаций обменять доллары у них.

В центре Рязани заметили валютчиков. Об этом в четверг, 10 марта, стало известно РЗН.инфо.

Они стояли у дверей банков и предлагали обменять доллары у них. Так, они продавали доллар США за 140-150 рублей, а покупка у них обошлась бы рязанцам в 115 рублей. Некоторые из них продавали даже юани КНР — 25 рублей за юань.

Напомним, что валютные операции помимо организаций с банковской лицензией считаются незаконными.

Ранее Центробанк ввел временный лимит на снятие валюты — 10 тысяч долларов США.