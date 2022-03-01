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В РПЦ призвали прекратить конфликт на Украине
Священнослужители призвали властей провести диалог, «потому что никакой другой альтернативы насилию не существует».

Священнослужители Русской Православной Церкви обратились к властям России и Украины с требованием примириться. Их слова во вторник, 1 марта, привел портал «Эхо Москвы».

Представители русской церкви выразили сочувствие тем, «кто незаслуженно были подвергнуты испытаниям в Украине».

«Мы напоминаем о том, что жизнь каждого человека является бесценным и неповторимым даром Божьим, а потому желаем возвращения всех воинов — и российских, и украинских — в свои родные дома и семьи целыми и невредимыми. Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друга друга. Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока», — написали они.

Священнослужители призвали властей провести диалог, «потому что никакой другой альтернативы насилию не существует».