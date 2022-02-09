В Рязани мужчина упал на льду и ударился головой

Мужчина потерял сознание. Чуть позже он пришел в себя.

В Рязани мужчина упал на льду и ударился головой. Об этом в среду, 9 февраля, в соцсети сообщила очевидец.

«С утра стала свидетелем серьезной травмы человека. Скорее всего, он очень сильно ударился головой. Человек вел ребенка в сад. Все это произошло на его глазах», — рассказала девушка.

По ее словам, упавший мужчина потерял сознание. Чуть позже он пришел в себя.

«Речь была несвязной, лицо в крови», — отметила она.