Рязанцам рассказали, как дистанционно открыть больничный

Отмечается, что для открытия больничного листа дистанционно, нужно позвонить по номеру 122, в виртуальном меню выбрать пункт «3» и ответить на вопросы голосового помощника.

Рязанцам рассказали, как открыть больничный дистанционно. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Отмечается, что для открытия больничного листа дистанционно, нужно позвонить по номеру 122, в виртуальном меню выбрать пункт «3» и ответить на вопросы голосового помощника.

«Так формируется заявка», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, как оформляются больничные.

«Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. После того, как пациент заявил о заболевании, с ним связывается врач и собирает анамнез», — пояснил заместитель главного врача по поликлинической работе рязанской ОКБ Сергей Чирков.

После этого принимается решение, нужно ли пациенту приходить на прием.

Врач добавил, что встреча с врачом потребуется, если симптомы вызывают опасения у терапевта или пациент относится к группе риска.

В сообщении отметили, что за два дня снизилось число посещений в больницу.

«Планируется, что скоро к работе по организации дистанционного открытия больничных привлекут терапевтов», — подчеркнули в минздраве.