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Житель Иркутской области поджег дом с женой и тремя детьми
Под Иркутском 28-летний мужчина поссорился с женой и поджег дом, где находилась женщина с тремя маленькими детьми. Погибли два ребенка, сообщает РЕН ТВ.

Под Иркутском 28-летний мужчина поссорился с женой и поджег дом, где находилась женщина с тремя маленькими детьми. Погибли два ребенка, сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло в субботу, 5 января, в деревне Тимирязева в Тайшетском районе. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и подумал, что жена изменяет ему с соседом. Из-за этого он поджег дом.

По данным источника, двое мальчиков 2018-го и 2020 года рождения скончались на месте происшествия, а 30-летнюю женщину и шестимесячного младенца госпитализировали.

Нападавший попытался сбежать, но его задержали сотрудники полиции. Мужчина арестован.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.