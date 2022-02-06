Житель Иркутской области поджег дом с женой и тремя детьми

Под Иркутском 28-летний мужчина поссорился с женой и поджег дом, где находилась женщина с тремя маленькими детьми. Погибли два ребенка, сообщает РЕН ТВ.

Под Иркутском 28-летний мужчина поссорился с женой и поджег дом, где находилась женщина с тремя маленькими детьми. Погибли два ребенка, сообщает РЕН ТВ .

Преступление произошло в субботу, 5 января, в деревне Тимирязева в Тайшетском районе. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и подумал, что жена изменяет ему с соседом. Из-за этого он поджег дом.

По данным источника, двое мальчиков 2018-го и 2020 года рождения скончались на месте происшествия, а 30-летнюю женщину и шестимесячного младенца госпитализировали.

Нападавший попытался сбежать, но его задержали сотрудники полиции. Мужчина арестован.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.