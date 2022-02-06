Врач назвала симптомы развития болезни Альцгеймера у молодежи

Снижение концентрации и нарушение памяти у молодых людей во время умственной деятельности могут означать начало болезни Альцгеймера. Об этом «Пятому каналу» рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

Снижение концентрации и нарушение памяти у молодых людей во время умственной деятельности могут означать начало болезни Альцгеймера. Об этом « Пятому каналу » рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

По словам врача, раньше эта патология редко встречалась у молодых людей, однако сейчас специалисты выявляют болезнь Альцгеймера у них все чаще.

Коротина отметила, что провалы в памяти появляются уже на ранних стадиях развития болезни. Наиболее опасным отклонением считается ретроградная амнезия.

«Пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак», — объяснила невролог.

Болезнь Альцгеймера проявляется ярче всего во время выполнения многозадачной работы. Человек испытывает трудности с памятью, мышлением и вниманием и не способен выполнить некоторые задачи.

Коротина рекомендует при обнаружении этих симптомов срочно обратиться к неврологу.