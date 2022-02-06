В Рязани незнакомец пытался изнасиловать 17-летнюю девушку

В Рязани мужчина напал на 17-летнюю девушку и пытался изнасиловать. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

В Рязани мужчина напал на 17-летнюю девушку и пытался изнасиловать. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в декабре 2021 года утром на улице. К девушке подошел мужчина, повалил на землю, сел сверху и зажал ей рот руками, намереваясь изнасиловать. Рязанка пыталась вырваться и звала на помощь.

Девушке помог прохожий. Подозреваемого задержали и арестовали.

Возбуждено уголовное дело о попытке изнасилования.