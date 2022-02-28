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В Рязанской области прошел автокросс «Русская зима»
По результатам гонки рязанские спортсмены заняли призовые места во всех категориях.

26-27 февраля на трассе «Семеновская» прошел первый этап открытого чемпионата Рязанской области по автокроссу «Русская зима». Соревнования посвятили дню защитника Отечества. В шести классах спортивных машин соревновались 29 спортсменов из Москвы, Московской и Рязанской областей.

На церемонии открытия соревнований участников приветствовали президент областной федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта (ФАМС), депутат облдумы Игорь Мурог, заместитель министра физической культуры и спорта области Игорь Мишин, начальник отдела регионального ЦСП Олег Коновалов, спортивный комиссар Олег Пчелинцев, исполнительный директор рязанской региональной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта» Дмитрий Евсенин.

По результатам гонки рязанские спортсмены заняли призовые места во всех категориях. В командном зачете соревнований первое заняла рязанская команда «Вираж-Мастер», третье — «Рязанский политех».