В Рязани открыли памятник «Оптимистам»

Торжественное открытие состоялось на территории СМАРТ-квартала «Бульвар Оптимистов» от строительной компании «Капитал — строитель жилья».

В пятницу, 25 февраля, «Капитал — строитель жилья» подарил жителям города памятник «Оптимистам».

Торжественное открытие состоялось на территории СМАРТ-квартала «Бульвар Оптимистов». Памятник представляет собой конструкцию на самой верхушке которой сидит мечтатель с бумажным самолетиком в руках. Этот символ неслучаен, он означает достижение новых вершин.

Выступая на церемонии открытии памятника, руководитель отела продал «Капитал — строитель жилья» Надежда Сотникова под бурные аплодисменты горожан перерезала красную ленточку.

«Мы надеемся, что этот молодой человек, смотрящий в будущее будет каждый день радовать вас. Что глядя на него, вы захотите совершить что-то новое… А если вы придете, загадаете желание и бросите монетку, то ваши желания обязательно исполнятся. Мы надеемся создать традицию и проводить такой чудесный и волшебный праздник на ежегодной основе», — рассказала Надежда Сотникова.

После этого для жителей города началось двухчасовое праздничное мероприятие. Взрослых и детей развлекали аниматоры, затем выступил русский-народный ансамбль «Лель». Любой желающий вне зависимости от возраста мог поучаствовать в конкурсах и выиграть сладкий приз или фирменную кружку.

На протяжении всего мероприятия у гостей была возможность подкрепиться на свежем воздухе. Во время чаепития жительница дома «Капитал — строитель жилья» поделилась своими эмоциями:

«Долго выбирали с мужем квартиру среди домов „Капитал -строитель жилья“. В итоге остановились на „Бульваре оптимистов“. Понравилась планировка квартиры, подъезд и придомовая территория. Очень удобно, что основная инфраструктура рядом. Теперь нам и праздник организовали. Хорошо проводим время с детишками и племянниками. Они уже успели кинуть монетку и загадать желание получить квартиры от „Капитал -строитель жилья“. Надеемся, что подобные семейные праздники действительно будут проходить каждый год».