Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Борис Соколов
В субботу, 26 февраля, ушел из жизни народный артист России Борис Соколов. Информация об этом появилась на официальной странице театра.
В субботу, 26 февраля, ушел из жизни народный артист России Борис Соколов. Информация об этом появилась на официальной странице театра.
Актер труппы Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской скончался в возрасте 77 лет. За 45 лет творческой деятельности сыграл десятки ролей.
Телезрителям Соколов стал известен по ролям в таких фильмах, как «Синдикат-2», «А был ли Каротин», российских сериалах «Мужчины не плачут», «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей».
Последней работой Бориса Соколова стала роль доктора в многосерийном фильме «Белая гвардия» режиссера Сергея Снежкина.