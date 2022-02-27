Сбербанк рассказал о штатной работе платежных сервисов

Сбербанк заявил о штатной работе всех платежных систем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации в воскресенье, 27 февраля.

Сбербанк заявил о штатной работе всех платежных систем. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на пресс-службу кредитной организации в воскресенье, 27 февраля.

В банке сообщили, что Сбербанк на данный момент не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы.

Операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay также совершаются штатно. Сбоев не наблюдается в работе SberPay, NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом».

Напомним, ранее в Центробанке заверили россиян в стабильной работе карт всех платежных систем в стране.