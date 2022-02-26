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В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в марте
Россиянам рассказали, какие нововведения вступят в силу с марта. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россиянам рассказали, какие нововведения вступят в силу с марта. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Военным пенсионерам проиндексированы пенсии на 8,6% — выше уровня инфляции. Ранее это же было принято в отношении гражданских неработающих пенсионеров. Закон затронет почти 2,6 млн человек.

В марте вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Это касается тех, кто обязан проходить техосмотр: водителей такси, автобусов и грузовиков. Автовладельцев, которые пользуются транспортом в личных целях, штрафы не затронут.

Также вступает в силу закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Люди с медицинскими противопоказаниями не смогут получить оружие в руки.

Об остальных законах первого месяца весны — в карточках.

Другие нововведения касаются приема на работу людей с инвалидностью, охраны труда, борьбы с мошенниками в сфере благотворительности. Также вводятся новые категории жилья. Подробности пояснены на карточках.