ApplePay и GooglePay перестанут работать с некоторыми российскими банками
Стандартная бесконтактная оплата продолжит работу в полном объеме на всей территории России.
Карты некоторых банков перестанут работать с ApplePay и GooglePay. Об этом сообщил
Речь идет о банках, попавших под санкции (банков группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Открытия»). Картами нельзя будет расплатиться и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
Также карты перестанут работать с сервисами ApplePay, GooglePay. Стандартная бесконтактная оплата продолжит работу в полном объеме на всей территории России.