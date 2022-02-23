В Новосибирске задержали педофила, угрожавшего школьнице ножом
В Новосибирске задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в попытке изнасиловать 11-летнюю школьницу. Это произошло во вторник, 22 февраля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
В Новосибирске задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в попытке изнасиловать 11-летнюю школьницу. Это произошло во вторник, 22 февраля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, возле школы № 16 54-летний мужчина хотел надругаться над девочкой. Угрожая школьнице ножом, он начал стягивать с нее одежду. Этому помешала знакомая девочки, и злоумышленник скрылся.
Подозреваемого местного жителя задержали. Следствие ходатайствует о его аресте.
Возбуждено дело о покушении на изнасилование не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.