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Рязанка рассказала о массовых драках мигрантов на Московском шоссе
Свидетельница драки мигрантов в Рязани рассказала, что на Московском шоссе подобное происходит нередко. Рязанка сообщила это «Газете.Ru».

Свидетельница драки мигрантов в Рязани рассказала, что на Московском шоссе подобные потасовки происходят нередко. Она сообщила это «Газете.Ru».

По словам женщины, полиция не успевает вмешиваться в конфликты, так как участники сразу же разбегаются.

«Саму драку вчера не видела, а как разбегались. В другие дни видела их драки, они тут очень часто бывают. Их же забирают и привозят с работы от магазина „Пятерочка“. Полиция приезжает, но они разбегаются, увидев машину полиции. Не один раз приезжала миграционная служба, заберут несколько человек — и все. Дня 2-3 никого, а потом опять начинают возить на работу. Машина в 5-6 утра ждет их за магазином. Вчера видела, как полиция приехала, мои окна выходят на магазин „Пятерочка“, — пояснила рязанка. — Они же себя уже считают хозяевами города. Вечером страшно выйти на улицу, они хамят, оскорбляют женщин и стариков. За детей и внуков страшно».

Напомним, ранее на остановке «Рязанская таможня» сняли на видео массовую драку мигрантов. Видео появилось в соцсетях во вторник, 22 февраля.

Полицейские задержали участников массовой драки. Их личности установили, выясняются обстоятельства инцидента. Проводится проверка.