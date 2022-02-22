Полицейские задержали участников массовой драки на Московском шоссе
«В настоящее время их личности установлены, выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — уточнили в УМВД.
Полицейские задержали участников массовой драки на Московском шоссе. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полиции зарегистрировали сообщение о массовой драке, на место выехал наряд ППС. Сотрудники полиции пресекли конфликтную ситуацию, задержали нескольких участников беспорядком и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
«В настоящее время их личности установлены, выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — уточнили в УМВД.
Напомним, видео конфликта опубликовали очевидцы в соцсетях.