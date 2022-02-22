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В Рязанской области открылись 36 пунктов приема гуманитарной помощи
Принимаются новые вещи и товары первой необходимости. Пункты расположены в четырех районах Рязани, а также во всех районах области.

В Рязанской области открылись 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила опергруппа регионального правительства.

Принимаются новые вещи и товары первой необходимости. Пункты расположены в четырех районах Рязани, а также во всех районах области.

Централизованные пункты сбора гуманитарной помощи в областном центре открыты ежедневно с 9-00 до 18-00 и расположены по адресам:

Железнодорожный район:

Улица Дзержинского, дом № 10, приемная (кабинет № 1).

Московский район:

Московское шоссе, дом № 18, приемная (кабинет № 1).

Октябрьский район:

Улица Горького, дом № 1, приемная (кабинет № 40).

Советский район:

Улица Вознесенская, дом № 51а, приемная (кабинет № 1).

В Рязанском городском волонтерском центре по адресу: Рязань, улица Либкнехта, дом № 11 (Часы работы: в будние дни с 12.00 до 20.00)

Также опергруппа опубликовала адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в районах.