Опубликован список адресов пунктов приема гуманитарной помощи в районах Рязанской области

Опергруппа регионального правительства опубликовала список адресов пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в муниципалитетах. Информация
Всего в регионе открыты 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР и ЛНР. Принимаются новые вещи и товары первой необходимости.
Пункты открыты с 22 февраля. Они работают с 8.30 до 17.30.
Ермишинский район: Ермишь, улица Московская, дом № 63;
Захаровский район: село Захарово, улица Центральная, дом № 190;
Кадомский район: Кадом, улица Ленина, дом № 37, 1 этаж, кабинет ЕДДС;
Касимов, 50 лет СССР, дом № 24, Н1 (бывшая лаборатория детской поликлиники, вход со стороны пруда);
Клепиковский район: Спас-Клепики, улица Есенина, дом № 7;
Кораблинский район: Кораблино, улица Текстильщиков, дом № 1, пом.4;
Милославский район: Милославское, улица Ленина, дом № 11;
Михайловский район: Михайлов, улица Победы, дом № 3а, фойе 1 этажа;
Александро-Невский район: Александро-Невский, улица Советская, дом № 27;
Пителинский район: Пителино, улица Советская площадь, дом № 8 (2 этаж, кабинет 218);
Пронский район: Новомичуринск, улица Строителей, дом № 16; Пронск, улица Первомайская, дом № 34;
Путятинский район: Путятино, улица Ворошилова, дом № 4а;
Рыбновский район: Рыбное, площадь Ленина, дом № 16;
Ряжский район: Ряжск, улица Пушкина, дом № 3;
Рязанский район: Дядьково, улица Центральная, дом № 157б (здание бывшей школы);
Сапожковский район: Сапожок, улица Советская, дом № 15;
Сараевский район: Сараи, улица Ленина, дом № 122 (комн.20);
Сасовский район: Сасово, улица Ленина, дом № 49;
Скопинский район: Скопин, площадь Ленина, дом № 22а;
Спасский район: Спасск-Рязанский, улица Советская, дом № 1;
Старожиловский район: Старожилово, улица Советская, дом № 5;
Ухоловский район: Ухолово, улица Революции, дом № 66 ;
Чучковский район: Чучково, площадь Ленина, дом № 38 ;
Шацкий район: село Черная слобода, улица Колодочка, дом № 61;
Шиловский район: Шилово, улица Стройкова, дом № 9;
Касимовский район: Касимов, улица Советская, дом № 226а;
Сасовский район: Сасово, улица Ленина дом № 42, 1 этаж (каб.2); улица Вокзальная, дом № 18, 1 этаж (каб.19); улица Зыкина, дом № 2, 1 этаж (каб.1);
Скопинский район: Скопин, площадь Ленина, дом № 1.
Ранее опергруппа опубликовала адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Рязани.