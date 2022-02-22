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Опубликован список адресов пунктов приема гуманитарной помощи в районах Рязанской области
Всего в регионе открыты 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР и ЛНР. Принимаются новые вещи и товары первой необходимости.

Опергруппа регионального правительства опубликовала список адресов пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в муниципалитетах. Информация появилась в telegram-канале «Коронавирус и не только. Опергруппа Рязанской области».

Всего в регионе открыты 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР и ЛНР. Принимаются новые вещи и товары первой необходимости.

Пункты открыты с 22 февраля. Они работают с 8.30 до 17.30.

Ермишинский район: Ермишь, улица Московская, дом № 63;

Захаровский район: село Захарово, улица Центральная, дом № 190;

Кадомский район: Кадом, улица Ленина, дом № 37, 1 этаж, кабинет ЕДДС;

Касимов, 50 лет СССР, дом № 24, Н1 (бывшая лаборатория детской поликлиники, вход со стороны пруда);

Клепиковский район: Спас-Клепики, улица Есенина, дом № 7;

Кораблинский район: Кораблино, улица Текстильщиков, дом № 1, пом.4;

Милославский район: Милославское, улица Ленина, дом № 11;

Михайловский район: Михайлов, улица Победы, дом № 3а, фойе 1 этажа;

Александро-Невский район: Александро-Невский, улица Советская, дом № 27;

Пителинский район: Пителино, улица Советская площадь, дом № 8 (2 этаж, кабинет 218);

Пронский район: Новомичуринск, улица Строителей, дом № 16; Пронск, улица Первомайская, дом № 34;

Путятинский район: Путятино, улица Ворошилова, дом № 4а;

Рыбновский район: Рыбное, площадь Ленина, дом № 16;

Ряжский район: Ряжск, улица Пушкина, дом № 3;

Рязанский район: Дядьково, улица Центральная, дом № 157б (здание бывшей школы);

Сапожковский район: Сапожок, улица Советская, дом № 15;

Сараевский район: Сараи, улица Ленина, дом № 122 (комн.20);

Сасовский район: Сасово, улица Ленина, дом № 49;

Скопинский район: Скопин, площадь Ленина, дом № 22а;

Спасский район: Спасск-Рязанский, улица Советская, дом № 1;

Старожиловский район: Старожилово, улица Советская, дом № 5;

Ухоловский район: Ухолово, улица Революции, дом № 66 ;

Чучковский район: Чучково, площадь Ленина, дом № 38 ;

Шацкий район: село Черная слобода, улица Колодочка, дом № 61;

Шиловский район: Шилово, улица Стройкова, дом № 9;

Касимовский район: Касимов, улица Советская, дом № 226а;

Сасовский район: Сасово, улица Ленина дом № 42, 1 этаж (каб.2); улица Вокзальная, дом № 18, 1 этаж (каб.19); улица Зыкина, дом № 2, 1 этаж (каб.1);

Скопинский район: Скопин, площадь Ленина, дом № 1.

Ранее опергруппа опубликовала адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Рязани.