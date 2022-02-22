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Рязанский бизнесмен Дмитрий Малахов женился
Дмитрий Малахов — один из крупнейших рязанских бизнесменов. Он является владельцем торгового центра «Атрон», бизнес-парка «Атрон-Капитал», автомобильно-спортивного комплекса «Атрон» и многих других бизнес-объектов.

Рязанский бизнесмен Дмитрий Малахов женился. Кадры новобрачных во вторник, 22 февраля, опубликовало главное управление ЗАГС.

На фото Дмитрий стоит со своей супругой и двумя детьми.

Дмитрий Малахов — один из крупнейших рязанских бизнесменов. Он является владельцем торгового центра «Атрон», бизнес-парка «Атрон-Капитал», автомобильно-спортивного комплекса «Атрон» и многих других бизнес-объектов. ООО «Атрон» реализует в Рязанской области ряд инвестиционных проектов. Выручка организации в 2020 году составила 8,9 млн рублей. Кроме того, Дмитрий Малахов является президентом ФК «Рязань» и президентом общественной организации «Рязанский региональный футбольный союз». Часто выступает спонсором и идейным вдохновителем спортивных проектов и мероприятий.

Президентом ФК «Рязань» Дмитрий Малахов стал осенью 2013 года, когда принял соответствующее предложение губернатора Рязанской области Олега Ковалев. После этого бюджет клуба стал формироваться не только за счет средств правительства Рязанской области, но и за счет привлеченных финансов. Изменилось и название клуба. Игроки стали пользоваться инфраструктурой, которой владеет бизнесмен.