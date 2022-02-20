В Рыбновском районе заключили контракт по отлову бездомных собак

Администрация Рыбновского района заключила контракт на оказание услуг по отлову бездомных животных. Сумма договора составляет 605 тысяч рублей.

Администрация Рыбновского района заключила контракт на оказание услуг по отлову бездомных животных. Сумма договора составляет 605 тысяч рублей. Информация размещена на портале госзакупок .

Согласно контракту цена за одно пойманное животное — 7 тыс. рублей. Служба сможет поймать за год более 80 собак. В сумму, выделенную на животное, входит содержание, услуги ветеринара, отлов, транспортировка, стерилизация и возврат животного или умерщвление и утилизация.

Напомним, в Рязани депутаты предложили администрации рассмотреть вопрос о строительстве нового приюта и создании службы единого окна, которая занималась бы обращением с безнадзорными животными. Как указано в отчете, в 2022 году на территории города планируют отловить 1380 бездомных зверей.