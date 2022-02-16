Муниципальные службы готовы отлавливать безнадзорных животных только в двух районах Рязани

В Советском и Октябрьском районах эти услуги до 1 марта оказывает И. П. Сельянов.

В среду, 16 февраля, состоялось заседание комитета рязанской гордумы по общественной безопасности и противодействию коррупции. Депутаты заслушали отчет управления благоустройства об обращении с безнадзорными животными на территории города.

В документе указано, что существующие ресурсы позволяют муниципалитету отлавливать и перевозить бродячих собак в приют только на территории Московского и Железнодорожного районов. В Советском и Октябрьском районах эти услуги до 1 марта оказывает И. П. Сельянов .

К этому времени мэрия планирует провести аукцион и заключить с его победителем новый контракт с начальной ценой 7 миллионов 933 тысячи рублей. Он будет действовать до 24 декабря.

Депутаты предложили администрации рассмотреть вопрос о строительстве нового приюта и создании службы единого окна, которая занималась бы обращением с безнадзорными животными по всей Рязани. Как указано в отчете, в 2022 году на территории города планируют отловить 1380 бездомных зверей.