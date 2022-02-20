Беженцев из ДНР разместят в Рязани и нескольких районах области

Пункты временного размещения для беженцев с территорий ДНР и ЛНР развернут в Рязани, Сасове, в Солотче, в Рязанском и Спасском районах.

Пункты временного размещения для беженцев с территорий ДНР и ЛНР развернут в Рязани, Сасове, в Солотче, в Рязанском и Спасском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова в воскресенье, 20 февраля, провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС региона. На нем обсудили мероприятия по оказанию необходимой помощи для эвакуированных с территории ДНР и ЛНР.

В заседании участвовали руководители региональных министерств, ведомств и представители муниципальных образований.

В ходе обсуждения утвердили места для проживания людей. Профильным министерствам совместно с представителями малого и среднего бизнеса дано поручение проработать вопросы предоставления временных работ, жилья, поставок продовольствия и предметов первой необходимости, оказания финансовой поддержки эвакуированным.

Координировать работы по оказанию необходимой помощи гражданам, прибывающим с территорий ДНР и ЛНР, поручено министру труда и соцзащиты населения области Валерию Емецу.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов ввел в регионе режим повышенной готовности.