В Дягилеве двор завалило глыбами льда с крыши

В Рязани на улице Белякова, 8 двор завалило глыбами льда с крыши жилого дома. Фото опубликовали местные жители в соцсетях.

В Рязани на улице Белякова, 8 двор завалило глыбами льда с крыши жилого дома. Фото опубликовали местные жители в соцсетях .

«Хорошо, что не было никого рядом! Так дом дрожал, думала, все рухнет. А сколько и когда еще сползет… страшно из дома выходить», — рассказали рязанцы.

Напомним, накануне на улице Островского упавший лед разрушил двор: сломались скамейка возле подъезда и забор.