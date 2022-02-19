В Рязани на улице Островского упавшие льдины разрушили двор

В Рязани на улице Островского с крыши дома упали глыбы льда. Они разломали скамейку и забор возле подъезда. Об этом сообщили местные жители в соцсетях в субботу, 19 февраля.

В Рязани на улице Островского с крыши дома упали глыбы льда. Они разломали скамейку и забор возле подъезда. Об этом сообщили местные жители в соцсетях в субботу, 19 февраля.

«На Островского, 18 сегодня самопроизвольно начали обваливаться глыбы льдин, благо никто не проходил мимо и не сидел на лавке, раскурочило весь двор», — сообщил автор поста.