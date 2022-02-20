Россиянам рассказали, кого могут призвать на военные сборы

В пятницу, 18 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса. Сборы не могут длиться дольше двух месяцев, гражданина не могут призвать дольше чем на 12 месяцев за все время нахождения в запасе. Также человек не может получать повестку чаще, чем раз в три года.

В пятницу, 18 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса. Кого могут призвать на военные сборы в России, сообщает Фонтанка.ру.

На сборы могут призвать в Вооруженные силы РФ, в Национальную гвардию, органы госохраны и органы ФСБ. Конкретное число и список военно-учетных специальностей не определены.

По постановлению Правительства от 29 мая 2006 сборы не могут длиться дольше двух месяцев, гражданина не могут призвать дольше чем на 12 месяцев за все время нахождения в запасе. Также человек не может получать повестку чаще, чем раз в три года.

Возраст, до которого призывают граждан из запаса, зависит от категории и воинского звания. Для солдат, матросов, сержантов, прапорщиков предельный возраст пребывания в запасе — 50 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — 65 лет.

Не призывают на сборы женщин, а также мужчин, не годных по здоровью. Кроме этого, на сборы не вызываются сотрудники органов внутренних дел и пожарной службы, ФСИН и таможни, летно-технический состав, рабочие и служащие авиа- и жд-транспорта, плавающий состав судов морского флота, занятые на полях, преподаватели, студенты, многодетные, члены Совета Федерации и губернаторы, заключенные, люди с непогашенными судимостями или находящиеся под следствием.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.