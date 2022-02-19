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Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сообщается в тексте документа.

Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Мероприятие плановое, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца.