В России предложили выплачивать молодежи по десять тысяч
Таким образом государство планирует пополнить «нулевые» счета молодого работающего поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория.
В России Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил выделить молодежи стартовый капитал в добровольной пенсионной системе на сумму 10 тысяч рублей. Об этом пишут «
Таким образом государство планирует пополнить «нулевые» счета молодого работающего поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория. Власти планируют мотивировать молодое поколения за счет такого финансирования.
Предложение прописали в документе РСПП «Об инициативах по развитию пенсионного рынка».