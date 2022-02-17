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В России предложили выплачивать молодежи по десять тысяч
Таким образом государство планирует пополнить «нулевые» счета молодого работающего поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория.

В России Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил выделить молодежи стартовый капитал в добровольной пенсионной системе на сумму 10 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Таким образом государство планирует пополнить «нулевые» счета молодого работающего поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория. Власти планируют мотивировать молодое поколения за счет такого финансирования.

Предложение прописали в документе РСПП «Об инициативах по развитию пенсионного рынка».