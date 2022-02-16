В 2021 году реализация битума с Рязанского завода битумных материалов выросла на 4%

Объем составил 128 тысяч тонн.

За 12 месяцев 2021 года оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», «Газпромнефть — Битумные материалы», увеличил объем реализации вяжущих с Рязанского завода битумных материалов на 4% до 128 тыс. тонн. Такой объем используется в среднем для укладки 3 тыс. км дорожного полотна.

Высокое качество вяжущих рязанского завода обеспечивает спрос продукции предприятия не только на отечественном рынке, но и за рубежом: периметр экспортных поставок предприятия включает страны Европы, Южной Африки, Латинской Америки, Средней Азии.

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» «Газпромнефть-Битумные материалы» всего по итогам 2021 года увеличил объем реализации битумных материалов на 9% — до 3,1 млн тонн. Реализация полимерно-битумных вяжущих, предназначенных для строительства автомагистралей и взлетно-посадочных полос, выросла на 27,5% — до 423 тыс. тонн.

«Газпром нефть» совокупно производит порядка 300 видов битумной продукции на своих активах: Московском и Омском НПЗ, Рязанском заводе битумных материалов, а также предприятии «Нова-Брит» в Смоленской области и битумном терминале в Ростовской области. Благодаря развитой логистическо-терминальной сети битумные материалы «Газпром нефти» поставлялись в 2021 году во все российские регионы. Международная география поставок была расширена до 66 стран мира.

Крупнейшими инфраструктурными проектами, в которых применяли битумы «Газпром нефти», стали московская Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) и скоростная магистраль М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань). В 2021 году обеспечены поставки битумных материалов для строительства и модернизации взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и перронов 20 аэропортов в Москве, Владивостоке, Краснодаре, Уфе и других российских регионах.

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«В 2021 году объем реализации наших битумных материалов перешагнул историческую отметку в 3 млн тонн. Достижение этой стратегической цели было обеспечено за счет увеличения выпуска наукоемкой битумной продукции — полимерно-битумных вяжущих и битумопроизводных продуктов, которые широко применяются в дорожной отрасли и гражданском строительстве. На сегодняшний день мы входим в Топ-10 крупнейших производителей битумов в мире, планируем дальнейшее укрепление своих позиций на российском рынке и за рубежом за счет реализации новых технологических проектов по производству битумных материалов».