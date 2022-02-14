В Тверской области лежачего больного везли до скорой в ковше трактора

Пациента решили перевозить необычным способом из-за нечищенных дорог.

В Тверской области лежачего больного везли до скорой в ковше трактора. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил telegram-канал Shot.

Инцидент случился в одной из деревень Тверской области. Там карета скорой помощи застряла в снегу и не смогла доехать до лежачего больного. Водитель скорой нашел фермера и попросил пациента перевезти в ковше трактора.

Прокуратура начала проверку после появления видео в сети.