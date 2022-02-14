В Рязанской области построят три индустриальных парка и создадут новую экосистему

Об этом стало известно в ходе совещания, посвященного поддержке молодежных стартапов и привлечению новых кадров к управлению экономикой.

14 февраля в Рязанском госуниверситете прошло совещание, посвященное поддержке молодежных стартапов и привлечению новых кадров к управлению экономикой. Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Оксана Любимова, ректор РГУ Андрей Минаев, проректоры, деканы факультетов и студенты ВУЗа.

В самом начале общения Артем Никитин рассказал о важных решениях руководства области, направленных на эффективное сопровождение и внедрение стартапов, предложенных молодежью региона. Для их поддержки создается венчурный инвестиционный фонд, за счет средств которого будут финансироваться наиболее креативные бизнес-идеи, в том числе родившиеся в стенах Рязанского госуниверситета. Зампред регионального правительства также сообщил о начале кадрового набора в структуры, управляющие региональной экономикой

— Нам очень нужны, экономисты, аналитики, люди с журналистским образованием, обладающие креативным мышлением, умеющие продуктивно работать по заданному алгоритму, готовые пахать ради успеха нашего общего дела, — заявил Никитин. Уже сейчас открыто около 30 вакансий, и их число будет только расти.

По словам куратора финансово-экономического блока, именно благодаря усилиям специалистов такого уровня экспорт Рязанской области за 2021 год увеличился в 3,2 раза по сравнению с доковидным 2019 м годом, а это самые высокие темпы среди российских регионов.

Артем Никитин напомнил, что в этом году на территории области заработает единая цифровая экосистема с простыми и понятными каждому рязанцу сервисами, которые позволят получить различные социальные услуги, не выходя из дома.

В следующем году в регионе начнется строительство сразу трех индустриальных парков и завершится реконструкция бывшего здания хлебозавода № 1 на улице Соборной, где разместится дом стартапов, оснащенный оргтехникой и всем необходимым оборудованием.

Директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Оксана Любимова рассказала об особенностях отбора перспективных кадров для укрепления экономического потенциала области.

— На первом этапе кандидаты пройдут тестирование и заполнят анкету, где выберут сферу деятельности, в которой хотели бы попробовать свои силы , — пояснила директор корпорации. Далее соискатели, выдержавшие этот экзамен, должны подготовить презентацию собственного проекта. Лучших из них пригласят на итоговое собеседование. Замечу, что зарплата по каждой вакансии будет выше, чем средний показатель по региону.

В финале встречи ее участники ответили на вопросы студентов и руководителей РГУ.