В Рязани маршрутка № 66 будет заезжать в Недостоево с 15 февраля

Уточняется, что с 15 февраля Недостоево будет обслуживаться «ДПР-5 — ЗАО «Русская кожа». Такое решение приняли в целях улучшения транспортного сообщения района.

В Рязани маршрутка № 66 будет заезжать в микрорайон Недостоево. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что с 15 февраля Недостоево будет обслуживаться «ДПР-5 — ЗАО «Русская кожа». Такое решение приняли в целях улучшения транспортного сообщения района.

Маршрутки № 66 будут заезжать в Недостоево до конечной остановки как в сторожу кожевенного завода, так и по направлению в город.