В Рязань приезжал герой мемов Мурад
В частности, интернет-звезду заметили в ТРЦ «Виктория плаза».
В Рязань приезжал герой мемов Мурад. Об этом рассказали пользователи соцсетей в воскресенье, 13 февраля.
В частности, интернет-звезду заметили в ТРЦ «Виктория плаза».
Он стал известным после ролика. В нем мужчина, представившийся Мурадом, вызывающе себя вел, матерился и постоянно выкрикивал разные выражения. После этого он не расплатился с таксистом, пообещав перевести на карту. Позже стало известно, что он не сделал этого.