В Рязань приезжал герой мемов Мурад

В частности, интернет-звезду заметили в ТРЦ «Виктория плаза».

В Рязань приезжал герой мемов Мурад. Об этом рассказали пользователи соцсетей в воскресенье, 13 февраля.

В частности, интернет-звезду заметили в ТРЦ «Виктория плаза».

Он стал известным после ролика. В нем мужчина, представившийся Мурадом, вызывающе себя вел, матерился и постоянно выкрикивал разные выражения. После этого он не расплатился с таксистом, пообещав перевести на карту. Позже стало известно, что он не сделал этого.